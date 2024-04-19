Україна

Хавбек "гірників" прокоментував матч проти Зорі.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков поділився своїми думками після перемоги над Зорею (3:1) у матчі УПЛ.

"Недооцінки не було. Ми самі загубили концентрацію. Такі ігри треба закривати. Мали моменти, але не забили. Це буде для нас уроком, що коли ти в більшості та виграєш, то треба закривати матч.

При 2:0 Зоря вже б так не бігла. А 1:0 — 50 на 50. Ось і результат — пропустили гол. Мали вдосталь хороших моментів, треба забивати. Будемо розбирати гру. Через чотири дні знову буде гра проти них. Розуміємо, наскільки важкий суперник, тому жодної недооцінки.

Особливої підготовки не було. До кожного матчу готуємося на 100%. Знаємо наші цілі. Залишилося сім матчів. В нас тільки одна мрія — чемпіонство. Робимо все заради цього.

Зараз з кожним матчем ще більша напруга, більша концентрація. Ми всі розуміємо, що кожен матч для нас як фінал", — сказав Судаков в ефірі FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.