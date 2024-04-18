Україна

Валерій Бондар поділився своїми емоціями після гри з Зорею.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (3:1).

"Треба подивитися відео, як пропустили цей м’яч і зробити висновки, тому що це не вперше, коли ми граємо в більшості і пропускаємо м’яч. Взагалі я так вважаю, це неможливо. Коли команда має плюс одного гравця, має бути більш сфокусована і сконцентрована на тому, що відбувається на футбольному полі. І я думаю, що таких помилок треба намагатися не допускати в наступних матчах, тому що в подальшому це може коштувати нам якихось очок.

В Зорі говорили про те, що суддя десь симпатизував більше Шахтарю? Якщо ви хочете, ми можемо пройти, я вам покажу ногу Судакова. Якщо це не друга жовта картка, тоді покажіть мені, де тоді жовта картка? Якщо так будуть реагувати, я не знаю. Я вважаю, що обидві картки були чистими, червона картка справедлива, по ділу. Якихось питань до судді не може бути.

Якщо розібрати всі моменти, ми можемо по полицях все розібрати і сказати, що все було по ділу, і мені він дав жовту картку також, і іншим хлопцям, хто отримали жовті картки і червоні. Я вважаю, що рефері сьогодні чудово відпрацювали, і ніяких питань до них не може бути", — сказав Бондар в ефірі FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.