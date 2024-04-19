Україна

Головний тренер Руху поділився думками про майбутній матч із закарпатцями.

У понеділок, 22 квітня, Минай зіграє Рухом в матчі 25 туру УПЛ. Напередодні матчу головний тренер львів'ян Віталій Пономарьов поділився думками щодо майбутнього поєдинку.

"У Минаю завдання зберегти прописку в УПЛ, тож в матчі проти нас ця команда віддасть всі сили. Це небезпечний суперник, який бореться за виживання у вищому дивізіоні, а тому від закарпатців можна очікувати все що завгодно. Гра проти Минаю точно буде важкою. Не хочеться розділяти матчі на важливі чи неважливі, адже зараз кінець сезону і важливим є кожен поєдинок та набрані очки.

Звісно, ми аналізуватимемо матч проти Минаю у першому колі. Тоді Рух втратив очки на своєму полі. Також ми втратили очки у схожій ситуації проти іншого борця за виживання – Оболоні. Ці ігри вкотре доводять, що немає легких суперників в УПЛ і важко передбачити результат фактично будь-якого матчу. Наше завдання зараз – ретельно та відповідально підготуватись до гри з Минаєм, аби здобути позитивний результат на Закарпатті.

Вихованці Академії регулярно долучаються до тренувань з першою командою і працюють в її звичному режимі. Тренерський штаб хоче, аби вони якомога швидше адаптувались до наших вимог і реалій дорослого футболу, тренувального процесу основної команди. Це безперервний процес і ми продовжимо залучати молодь до нашого складу і прийде час, коли вони будуть готові підсилити першу команду та грати на рівні УПЛ", — сказав Пономарьов.

Старт матчу о 13:00.