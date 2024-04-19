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ФІФА повністю змінила формат клубного чемпіонату світу.

Перший розширений клубний чемпіонат світу з 32 команд, який відбудеться в Сполучених Штатах наступного літа, розпочнеться без кількох топклубів Європи.

Домашня поразка Барселони від Парі Сен-Жермен із рахунком 1:4 у вівторок, яка призвела до вильоту з чвертьфіналу Ліги чемпіонів із загальним рахунком 4:6, означає, що вони приєдналися Манчестер Юнайтед, Ліверпуля і Мілану — команд, які точно пропустять чемпіонат. Арсенал також не зіграє на турнірі через виліт з Ліги чемпіонів від Баварії.

Замість Барси зіграє Атлетіко Мадрид, хоча вони також вилетіли в 1/4 Ліги чемпіонів від Боруссії Дортмунд. Оскільки коефіцієнт Атлетіко вищий, ніж у Барселони, він став 22-м клубом, який пройшов кваліфікацію.

Ліверпуль, Юнайтед, Мілан і Барселона не будуть серед команд Клубного чемпіонату світу 2025 року. Також за перемогу в турнірі не побореться Ан-Наср з Кріштіану Роналду, якому на той час виповниться 40 років, а участь Ліонеля Мессі та його Інтер Маямі під питанням.

Отже, оскільки деякі з найбільш титулованих клубів світу та велика кількість окремих футболістів із найбільшою комерційною привабливістю не можуть забронювати участь у турнірі, що це означає для нового змагання?

"Прем'єр-ліга — одна з небагатьох ліг, яка за популярністю може позмагатись з Лігою чемпіонів", — сказав Паоло Пескаторе, засновник і аналітик із технологій, медіа та телекомунікацій PP Foresight. "Через це ви бачите величезний приплив грошей через спонсорство".

"Якщо деякі з цих команд, гравців і тренерів не беруть участі в такому турнірі, як цей, це матиме значний додатковий вплив на вболівальників, тому що тоді, очевидно, це впливає на спонсорство та потік рекламних грошей. Якщо у вас немає провідних клубів, це не дуже добре".

"Клубний чемпіонат світу з футболу 2025 року стане важливою віхою у забезпеченні клубів усіх конфедерацій належною сценою, на якій вони зможуть сяяти на найвищому рівні гри", — сказав Інфантіно в грудні минулого року. "Це буде відкрите змагання, засноване на спортивних заслугах, яке відіграватиме ключову роль у наших зусиллях зробити футбол справді глобальним".

ФІФА поставила перед собою амбітні цілі щодо спонсорства та доходів від оновленого Клубного чемпіонату світу, але ще нічого не визначено щодо призових або прав на показ матчів.

Чи ускладнює це продаж прав на телетрансляції, коли бракує стільки відомих імен?

"Залучивши всі ці (додаткові) команди, ви могли б зіграти кілька пристойних ігор, але це все ще буде нагадувати передсезонний турнір, а не велику подію", - сказав Девід Мюррей, консультант зі спортивних прав.

"При всій повазі, Манчестер Сіті і Челсі — це не Манчестер Юнайтед і Ліверпуль, коли справа доходить до глобальної популярності, і Барселона також сильно програє. Людям будуть цікаві матчі, крім півфіналів і фіналу?".

Час проведення також є фактором, враховуючи, що воно зміщується до традиційного "літнього турніру", на відміну від того, що відбувається на клубному чемпіонаті світу в грудні чи січні — в середині європейських футбольних сезонів — і відбувається в Штатах, у той час, як внутрішній чемпіонат триває з лютого по грудень.

Барселона, Реал, Мілан, Челсі, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ліверпуль і Манчестер Сіті, а також інші команди Прем’єр-ліги вже збираються зіграти передсезонні матчі в США цього літа, хоча висловлюються занепокоєння щодо клубного чемпіонату світу через насичений календар.

"Буде цікаво подивитися, яку команду обере Пеп Гвардіола для Манчестер Сіті", — додав Мюррей. "Чи справді він ризикуватиме своїми найкращими гравцями? Або він збирається дати їм належний відпочинок? Якщо Кевін Де Брюйне та Ерлінг Голанд не збираються багато грати (на Клубному чемпіонаті світу), це знову починає більше нагадувати товариську гру.

КЧС проходить відразу після Ліги чемпіонів, і якщо переможець турніру не гратиме, це також буде виглядати дивно.

Це, як платне телебачення, оскільки влітку вони часто втрачають людей, коли немає футболу, але це точно не приверне додаткових передплатників".

Стів Мартін, експерт зі спортивного маркетингу, сказав The Athletic: "Це глобальна річ, тому безсумнівно зменшиться комерційний вплив, якщо в ньому немає цих команд.

Але ця подія все ще на ранніх стадіях, і я думаю, що вони намагатимуться зробити — загорнути це в інші пакети, наприклад Чемпіонат світу з футболу; іноді це буде не просто окрема програма.

Інша сторона медалі полягає в тому, що це може відкрити двері на інші ринки для гри проти команд з усього світу. Є комерційна цінність, інакше вони б цього не робили. Багато залежить від роботи в довгостроковій перспективі".

На запитання про європейських важковаговиків, які пропустять КЧС, ФІФА відповіла, що це показало справедливість системи та є шансом розвивати гру в усьому світі.

У грудні минулого року колишній тренер Арсеналу Арсен Венгер, а нині голова відділу глобального розвитку футболу ФІФА, сказав: "Позитивний вплив, який це матиме на клуби, буде величезним, оскільки це збільшить ресурси для клубів у всьому світі.

У Європі нам пощастило, але важливо, щоб ми робили футбол дійсно глобальним, і це створювало шанс для інших клубів прогресувати, це справжня мета. Це дасть більше можливостей більшій кількості гравців у всьому світі змагатися на найвищому рівні".

Отже, хто зіграє на Клубному чемпіонаті світу 2025?

У розширеному турнірі ФІФА братимуть участь клуби з шести глобальних конфедерацій, причому Європа представить 12 із 32 команд. Турнір відбуватиметься кожні чотири роки за рік до ЧС.

Челсі, Реал і Манчестер Сіті автоматично кваліфікувалися з Європи як три останні переможці Ліги чемпіонів УЄФА в чотирирічному циклі. З Європи також увійшли Баварія, Парі Сен-Жермен, Інтер, Порту, Дортмунд, Бенфіка, Ювентус, Ред Булл Зальцбург і Атлетіко на основі рейтингу за чотири роки.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка) матиме шість із 32 команд, тоді як АФК (Азія) матиме чотири, так само, як CAF (Африка) і КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка та Карибський басейн). OFC (Океанія) матиме одного учасника, а приймаюча країна — США наступного року — отримає ще одного. Вони кваліфікуються або як переможці головного клубного змагання своєї конфедерації в період з 2021 по 2024 рік, або через клубні рейтинги протягом того самого періоду.

Команди з цих регіонів, які вже забронювали свої місця, це Палмейрас, Фламенго, Флуміненсе (всі Бразилія), Аль-Ахлі (Єгипет), Відад Касабланка (Марокко), Аль-Хілал (Саудівська Аравія), Урава Ред Даймондс (Японія), Монтеррей, Клуб Леон (обидва Мексика), Сіетл Саундерс (Сполучені Штати) та Окленд Сіті (Нова Зеландія).

На турнірі команди грають у восьми групах по чотири команди, тож по три гри в кожній, як на чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи, перед одноматчевою фазою плей-офф.

Варто зазначити, що нинішній формат Клубного чемпіонату світу з семи команд не зникне, він проходитиме щорічно під іншою назвою — Міжконтинентальний кубок.

За матеріалами The Athletic