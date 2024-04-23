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Головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко прокоментував нічийний результат матчу УПЛ проти Металіста 1925 (1:1).

Оболонь та Металіст 1925 зіграли внічию в матчі УПЛ (1:1). Після гри натсавник киян відзначив силу суперника.

"У нас вже зараз той етап, коли усі матчі є лобовими. В усіх поєдинках нам треба набирати залікові бали, щоб відриватися від наших прямих конкурентів. У першому таймі нам вдалося забити швидкий м’яч, мали ще декілька якісних нагод, але дещо нас підвела реалізація. Я думаю, що забий ми другий м’яч, стало б трохи спокійніше. У другому таймі ми знали, що Металіст 1925 піде відіграватися, тому перевага у два м’ячі стала б важливим елементом. Однак, і у другій половині гри ми мали хороші контратаки, які могли вдало завершувати.

Бійцівські якості моїх футболістів на високому рівні. Але, все ж таки, нам не вистачає певного досвіду гравцям, щоб краще реалізовувати свої нагоди. У другому таймі почали грати простіше, на команду психологічно давив рахунок. 1:0 – це завжди слизький рахунок, тому треба було обов’язково забивати другий. Але вже як є, цей матч вже історія, нам зараз потрібно думати про наступні матчі.

У Металіста 1925 хороша команда, досвідчені виконавці і ми знали, що буде важко. На табло рахунок 1:1 – значить рахунок справедливий. Нікуди не дінешся, це футбол і його передбачити неможливо. Мої хлопці стараються, вони молодці, не усе відразу виходить тому будемо працювати над вдосконаленням результату", — сказав Іващенко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Оболонь.