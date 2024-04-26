Україна

Хавбек львівської команди поділився своїми думками перед грою з Вересом.

Півзахисник львівського Руху Таллес Бренер прокоментував підготовку своєї команди перед матчем УПЛ проти рівненського Вереса.

"У попередніх матчах Рух створював багато моментів, зокрема у грі проти Минаю. На жаль, ми не найкращим чином грали у завершальній стадії атак і не реалізували багато нагод. Звісно, команда це розуміє і працює над тим, аби покращити свою реалізацію. Великий акцент у підготовці робитиметься саме на діях під час завершення атак.

Загалом, попереду у команди багато комплексної роботи. Кожен з нас розуміє, яка зараз відповідальність на гравцях. Клуб на порозі історичної події – виходу у єврокубки. Тож кожному футболісту потрібно зосередитись на тому, щоб здобути позитивні результати у матчах, що залишились до кінця сезону.

Підтримка вболівальників на домашніх матчах додає Руху мотивації. Я дуже радий, що наші фанати є близькими до клубу і є можливість з ними комунікувати. Тішусь, коли бачу, які емоції у дітей після того, як вони фотографуються чи беруть автограф у футболістів. Для мене це дуже важливий зв’язок і ми постараємось віддячити вболівальникам хорошими результатами", — наводить слова Таллеса прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Верес відбудеться завтра, 27 квітня, о 18:00 за Києвом.