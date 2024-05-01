Україна

Захисник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти рівненського Вереса (3:0).

"Верес низько сів, ми старалися більше грати через центр, але було важко. Дуже допоміг пізній гол у першому таймі, ми розслабилися. Вересу потрібно було забивати, вони розкривали зони, тому нам легше вже було грати.

Сьогодні спека, напевно, вперше у весняній частині чемпіонату. Але треба звикати – далі літо, буде ще важче.

Заміна Михавка у перерві? Нічого страшного, таке буває. Він молодий хлопець, у нього є талант, ми всі це побачили в перших іграх. Так, можливо десь не вистачає досвіду в таких ситуаціях, коли треба грати першим номером, виходити з м’ячем. Але, думаю, це не проблема й стане для нього хорошим досвідом.

Ми будемо лише раді, якщо Пономаренко створить конкуренцію Ванату, тому що нам потрібні хороші гравці, і неважливо, прийдуть вони з академії чи з іншої команди. Я лише радий за нашу молодь, що вони прогресують, тож тільки вперед", — сказав Дубінчак в ефірі FootballHub.

Після 26 ігор Динамо набрало 60 очок і посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на чотири бали.