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Керманич Динамо висловився про впевнену перемогу над Вересом у перенесеному матчі УПЛ.

У рамках перенесеного матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло розгромну перемогу над рівненським Вересом із рахунком 3:0.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився враженнями від успіху в цьому протистоянні, розповів про причини відсутності Крістіана Біловара та Владислава Супряги, а також дав пораду молодим талановитим гравцям своєї команди на тлі дебютного гола за Динамо у виконанні 18-річного Матвія Пономаренка.

"Вітаю всіх уболівальників київського Динамо з перемогою! Дякую нашим Збройним Силам, дякую нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі української Прем’єр-Ліги!

Ми готувалися до цієї гри розуміючи, що наш суперник зробить певні висновки з першого матчу, який ми провели не так давно, де вони на останніх хвилинах вирвали нічию. Розуміли, що буде непростий поєдинок, тому що команда буде захищатися та шукати свої шанси в контратаках. Не все нам вдавалося в першому таймі, але ми розуміли, що після забитого м’яча нам буде трохи легше грати. В принципі, так воно і сталося. На жаль, у цій грі не могли брати участь декілька наших гравців через дискваліфікації. Біловар та Супряга вибули через хворобу.

Що це за вірус ходить у команді? Я так само незадоволений і збентежений цим. І президент клубу перехворів, і представники тренерського штабу. Сподіваємось, що це вже остання агонія цього вірусу. Ми проводимо усі необхідні медичні заходи для того щоб підтримувати імунну систему. Але на жаль це ситуація, яку складно проконтролювати.

Дебютний гол 18-річного Матвія Пономаренка? Я не буду коментувати гру Пономаренка. Тільки скажу, що в нього є певні задатки, він має зробити все можливе для того, щоб вирости у повноцінного гравця першої команди, але на сьогоднішній день йому треба ще багато над чим працювати – у тактичному, психологічному, у першу чергу, плані, тому що грати на рівні U-19 і грати в першій команді в УПЛ – це зовсім різні рівні. Тому і психологічне навантаження велике. Він ще з цим не зіштовхнувся, але він має розуміти, що кому дається багато, з того і будуть питати дуже багато. У цьому плані витримати психологічне навантаження може не кожен гравець. Тому треба поступово, потроху вивчати, навчатись.

І до таланту, як казав Валерій Васильович Лобановський, додавати 95 відсотків працелюбності і роботи над собою. Я завжди кажу своїм гравцям: ви не маєте дивитися, куди ви дійшли, де ви зараз знаходитесь, ви маєте розуміти, що ви для цього робили, і відслідковувати виключно вашу роботу, те, які сили ви приклали для того, аби дістатися тієї точки, де ви зараз знаходитесь. Тоді ви будете прогресувати кожен день. Не треба зациклюватись на тому, що ви здобули, чого досягли, скільки титулів виграли, скільки голів забили. У першу чергу ви маєте розуміти, що ви маєте рости разом із командою, і свої амбіції, свої інтереси ставити нижче за інтереси команди.

Безумовно, ви маєте розвиватися як особистість, але разом із командою, у якій ви граєте. Тоді і особисто, як гравець, і як людина, хлопці будуть ставати краще, і підніматися, грати не тільки в чемпіонаті України, а і на міжнародному рівні", — цитує слова Олександра Шовковського офіційний сайт Динамо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Динамо Київ — Верес ви можете на Football.ua.