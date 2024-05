В АПЛ визначились з кандидатами на нагороду найкращому гравцю квітня. Серед претендентів 3 спеціалісти.

- Мікель Артета (Арсенал) – 6 матчів, 5 перемог, 1 поразка;

- Шон Дайч (Евертон) – 6 матчів, 4 перемоги, 1 нічия, 1 поразка;

- Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – 5 матчів, 5 перемог.

Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Month?



👔 Mikel Arteta

👔 Sean Dyche

👔 Pep Guardiola



Vote now 👇 | #PLAwards