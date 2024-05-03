Україна

Гравець збірної Люксембургу має повернутися до київського Динамо.

Слован на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання орендної угоди із вінгером Жерсоном Родрігесом.

Таким чином, 28-річний люксембуржець, який був орендований з правом викупу в лютому цього року, має повернутися до київського Динамо.

За цей час Жерсон провів вісім поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.

Слован став чемпіоном чемпіонату Чехії, а Родрігес не виступав у її складі з 13 березня.

"Сьогодні ми завершили розірвання контракту з Жерсоном Родрігесом. Мені шкода, що так вийшло. Це беззаперечно якісний футболіст. Проте таланту чи якості недостатньо, якщо відсутні інші якості, які є ключовими у професійному футболі – дисципліна, професіоналізм, стиль життя.

Жоден гравець не є чимось більшим, ніж команда та клуб. Ми шукали способи правильно домовитися про дострокове припинення повноважень Жерсона, що нам і вдалося. Жерсон був у нас на правах оренди, тому ми змогли вирішити це так, щоб клуб від цього не постраждав", — сказав генеральний директор клубу Іван Кмотрик-молодший.

Додамо, що у березні Жерсон отримав 18 місяців умовного терміну за домашнє насильство. У квітні він не повернувся до клубу з розташування збірної Люксембургу.

Також зазначимо, що контракт Родрігеса із киянами розрахований до літа 2025 року.