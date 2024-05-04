Україна

На рахунку українського вінгера 190 забитих м'ячів у складі українських клубів.

Київське Динамо у перенесеному поєдинку п'ятого туру УПЛ обіграло Верес (3:0).

У цьому поєдинку результативним ударом відзначився вінгер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко, для якого це був 190 гол у складі українських команд – 144 м'ячі за Динамо та 46 за збірну України.

Таким чином Ярмоленко вийшов на перше місце в рейтингу по голах у складі українських команд, обігнавши Сергія Реброва.

Також додамо, що свій дебютний гол 34-річний українець забив у ворота Ворскли (2:1) у матчі УПЛ.

Свій найближчий матч Динамо проведе проти Колоса. Гра відбудеться завтра, 5 травня, о 15.30 за Києвом.