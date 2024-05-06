Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На першому повноцінному тижні травня буде вирішено долю учасників усіх фіналів єврокубків, а також, можливо, долю чемпіонських титулів в Україні та Англії, якщо для цього учасники перегонів створять відповідні умови. Не так уже й багато питань залишається відкритими перед завершенням сезону, тож чергові головні інтриги можуть остаточно зникнути з наших радарів.

ПСЖ — Боруссія Д (перший матч — 0:1)

Вівторок, 7 травня, 22:00. Стадіон Парк-де-Пренс (Париж, Франція)

Перший півфінальний матч у Дортмунді поміж цими командами не надав нам достатньо інформації. Боруссія виграла, це правда, але тільки з мінімальним рахунком і за значної кількості нереалізованих гольових моментів у суперників, на що потім скаржився після гри Луїс Енріке. Очевидно, що почувати себе комфортно на настільки високій стадії змагань із таким багажем проти багатотисячного натовпу в столиці Франції буде не найбільш комфортним заняттям.

А тут ще й суперники пропускали матчі чемпіонату минулими вихідними, тоді як "джмелі" свої 90 з ґаком хвилин проти Аугсбурга все одно мали відбігати, нехай там і вийшов гольовий фестиваль (5:1). Дві перемоги поспіль у команди Едіна Терзича. А перед першим матчем плей-оф проти Парижу була нічия та поразка суперникам із верхньої частини турнірної таблиці. То що виходить, Дортмунд почав виходити з тимчасової скрутної полоси? Біда в тому, що команди вже грали в цьому циклі на Парк-де-Пренс, і Боруссія тоді почувала себе там не дуже добре (0:2). Повторення цього рахунку господарям вистачить на пряму путівку до фіналу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса Енріке становить 1,48, імовірність нічиєї оцінюється в 4,78, а успіх Боруссія Д — у 6,45.

Реал Мадрид — Баварія (перший матч — 2:2)

Середа, 8 травня, 22:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Нічого не ясно й у другій парі. Хіба що Баварія втратила можливість скористатись перевагою власного поля, що в дуелі таких важковаговиків може стати вирішальним фактором. Тепер доведеться їхати на Бернабеу й починати все з початку. Звісно, Реал зачинить дах над рідним стадіоном, як робив це проти Манчестер Сіті, і намагатиметься психологічно прибити суперників, які й без того не справляють вигляд стійких до подібних випробувань.

Баварія ще й минулими вихідними продовжила займатись бозна-чим на внутрішній арені й через поразку в гостях у Штутгарта підпустила "швабів" упритул до другої сходинки в турнірній таблиці. А що? Якщо вже Баєру дали можливість розкритись на повну, то й іншим суперникам їхній найкращий результат за бозна скільки років можна дати повторити. Так думає Тухель. А Карло Анчелотті тим часом разом із командою став чемпіонами Іспанії достроково, тож у Реала ще побільшало впевненості, якої й без того вистачало б аж до успіху у вирішальній грі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,87, імовірність нічиєї оцінюється в 3,84, а успіх Баварії — у 4,13.

Шахтар — Динамо Київ

Субота, 11 травня, 18:00. Стадіон Арена Львів (Львів, Україна)

Давно же Класичне не мало такої ваги для турнірної таблиці. Це розуміють усі. Якщо перемагає Шахтар, то його може спинити лише диво від здобуття чемпіонського титулу. Якщо Динамо, то інтрига буде настільки великою, що завершення сезону перетвориться на справжнє пекло для обох команд.

Але пекло й без того буде на футбольному полі, бо що команда Маріно Пушича, що підопічні Олександра Шовковського, наразі демонструють дуже солідний футбол. Хто сильніший? А перед грою й не скажеш. Тим цікавіше — усе побачимо на полі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушича становить 2,11, імовірність нічиєї оцінюється в 3,52, а успіх Динамо Київ — у 3,30.

Манчестер Юнайтед — Арсенал

Неділя, 12 травня, 18:30. Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Той рідкісний випадок, коли обидві половини Манчестера будуть підтримувати "Червоних дияволів". Воно й не дивно, бо будь-яка осічка Арсенала допоможе Манчестер Сіті наблизитись упритул до чемпіонського титулу, якщо сама команда Хосепа Гвардіоли при цьому не схибить.

І Юнайтед є чи не останнім, хто реально може зупинити цю команду Мікеля Артети, бо в останньому турі буде Евертон, і на подібне шанси значно менші. Арсенал тим часом просто відмовляється зупинятись й несеться за довгоочікуваним титулом.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,44, імовірність нічиєї оцінюється в 5,07, а успіх Манчестер Юнайтед — у 6,48.