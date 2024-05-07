Україна

Минай поступився Вересу.

Капітан Минаю Сергій Петько висловився про гру проти Вереса (1:3) у 27-му турі УПЛ.

"Розчаровані. Витратили багато сил та емоцій – важко коментувати результат зустрічі. Але мусимо рухатись далі. Потрібно налаштовуватись на заключні матчі, потрібно чіплятися та боротися.

Не знаю, що нас могло так відштовхнути від плану на гру. Чому ми втратили ланцюжок гри, яка вдавалась на початку?! Але боротьба триває для нас. В нашій ситуації у нас всі ігри ключові. Також ще були суперечливі суддівські рішення не у наш бік, як на мене. Але це вже історія – рухаємось далі", — сказав Петько.

Огляд матчу доступний на Football.ua.