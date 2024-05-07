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Капітан дніпрян поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Захисник Дніпра-1 Олександр Сваток прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (1:0).

"Була дійсно дуже важка гра. Я не можу сказати, що ми так налаштувалися тільки суто через промову тренера, тому що ми на кожну гру налаштовуємося, і якщо їх передивитися, то по відношенню можемо один одному відверто дивитися в очі. Минулий матч, і позаминулий ми також намагалися виграти та віддавали для цього всі сили. Зараз нам більше пощастило і більше вдавалося. Ми майже нічого не дали створити супернику і дуже задоволені результатом.

Дебютний гол Раміка Гаджиєва? Всі дуже за нього радіють, адже він молодий футболіст, котрий гарно ставиться до тренувань, завжди допрацьовує і слухає підказки. До цього він грав за нашу юнацьку команду, а зараз забив гол, який приніс нам перемогу.

Зараз у нас таке становище, що в команді багато травмованих, тому ми намагаємося допомогти якнайшвидше адаптуватися у дорослому футболу молоді. І вони вже допомагають нам і приносять користь, як наприклад, зараз. Ми дуже задоволені тим, що перемогли, і він забив – це неймовірно!

Ми дуже багато втратили очок в іграх, в яких мали доводити справу до перемоги. Зараз трошки легше, але амбіції були в нас іншими", — наводить слова Сватка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Кривбас.