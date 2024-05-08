Україна

Джонатан Сміт розповів про виховання українських футболістів.

Директор партнерських шкіл Манчестер Сіті Джонатан Сміт розповів про сприяння розвитку молодих зірок українського футболу. Цитата Сміта представлена у звіті УАФ до 100-денного перебування Андрія Шевчека на посаді президента асоціації.

"Для нас велика честь ділитися своїми знаннями та сприяти розвитку молодих зірок українського футболу. Україна має величезний футбольний потенціал, який, на нашу думку, не реалізований повністю. Ми впевнені, що наша співпраця дасть позитивні результати та ще більше розширить можливості для розвитку українських тренерів", — сказав Сміт.

УАФ розробляє методологію підготовки кадрів, що працюють у дитячо-юнацькому футболі. Для цього долучаються фахівці з академії «Манчестер Сіті». Також асоціація досягла домовленості з академією щодо навчання 25 тренерів за найкращими світовими практиками.