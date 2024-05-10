Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з "пивоварами".

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч УПЛ проти столичної Оболоні.

"Оболонь – бойова команда, яка зараз бореться за виживання і має 5-матчеву безпрограшну серію. Кияни мають завдання зберегти прописку в УПЛ, тож у Руху попереду важкий поєдинок. Деякі моменти матчу, який був у першому колі, команда проаналізувала, втім загалом пройшло багато часу і зараз протистоятимуть один одному фактично різні команди з різними завданнями. У суботній грі велику роль відіграватиме психологія та настрій футболістів.

Цікаво, як команди проявлять себе у кінцівці чемпіонату. Зокрема, можна буде побачити, наскільки футболісти Руху будуть готові до матчів, де треба грати на результат і як зможуть себе в них проявити. Звісно, хочеться зайняти якомога вище місце у турнірній таблиці. Та це не має шкодити якості гри, бо гравці повинні демонструвати якісний футбол. Ми не змінюємо своїх цілей та підходу до тренувань – важливо, аби команда продовжувала розвиватись. Попередні 27 турів продемонстрували, що хлопці прогресують.

Богдан Слюбик та Роман Дідик це наші ключові футболісти і їх не вистачатиме команді у грі з Оболонню. Водночас на дистанції сезону Рух продемонстрував, що має якісну лаву запасних – у нас є гравці, які безболісно можуть замінити футболістів, відсутніх через травми чи дискваліфікації. Ці футболісти здатні якісно вийти у будь-якій ситуації та в будь-яку хвилину допомогти команді й рівноцінно підмінити своїх партнерів, показавши хороший рівень.

Задоволений тим, що всі хлопці зараз у хороших фізичних кондиціях і добре психологічно налаштовані. Без помилок не обходиться, але це нормальний робочий процес і молодь просто повинна робити правильні висновки після цього. Зараз у Руху є шанс потрапити в єврокубки і це тисне на молодих гравців, адже це новий досвід для них. Та вони мають впоратись з цим і вчитись грати під тиском. Ми хочемо перемагати у кожному матчі і робитимемо для цього все від нас залежне", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Оболонь — Рух відбудеться завтра, 11 травня, о 15.30 за Києвом.

Після 27 турів Рух набрав 45 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а в Оболоні 25 балів та 13 рядок.