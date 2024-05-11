З початку 2023 року натуралізований українець перебував без команди.
Марлос, Getty Images
11 травня 2024, 15:15
Колишній нападник харківського Металіста, донецького Шахтаря та збірної України Марлос вирішив завершити кар'єру у віці 35 років. Про це повідомляє Transfermarkt.
Нагадаємо, 35-річний бразилець перебував без команди з початку 2023 року, а його останнім клубом був Атлетіко Паранаєнсе.
За свою кар'єру Марлос виступав за Шахтар, Металіст, Сан-Паулу, Курітібу та Атлетіко Паранаєнсе. Найбільше матчів він провів за "гірників" — 287 ігор, 74 забиті м'ячі та 65 асистів.
Також на рахунку Марлоса 26 матчів у футболці збірної України, де він відзначився одним голом та шістьма асистами.