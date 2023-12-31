На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про збірну вільних агентів. 

Football.ua розповідає про гравців, які є у статусі вільного агента і можуть перейти до якогось клубу цієї зими. 

Багато прізвищ будуть вам точно знайомі. 

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про те, як Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч. 