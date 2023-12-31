Football.ua зібрав збірну вільних агентів, яких можуть підписати клуби в зимове трансферне вікно.
Збірна вільних агентів - Колаж Football.ua
31 грудня 2023, 14:56
На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про збірну вільних агентів.
Football.ua розповідає про гравців, які є у статусі вільного агента і можуть перейти до якогось клубу цієї зими.
Багато прізвищ будуть вам точно знайомі.
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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про те, як Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч.