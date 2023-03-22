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Українець з бразильським корінням чекає на пропозиції від клубів.

Колишній вінгер донецького Шахтаря Марлос не має наміру завершувати ігрову кар'єру. Про це повідомляє iG Sports.

За інформацією джерела, 34-річний українець із бразильським корінням був близьким до підписання контракту з арабським клубом, але переговори зірвалися.

Марлос не поспішає з переговорами, але чекає на пропозиції від клубів, щоб вибрати найкращий варіант, бажано поза Бразилією.

Останнім клубом Марлоса був Атлетіко Паранаенсе, який він залишив наприкінці 2022 року. На його рахунку було 14 матчів та три забиті м'ячі.