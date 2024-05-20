Україна

Коментар нападника дніпрян після матчу з чемпіоном країни.

Автор голу у ворота Шахтаря (1:1) Олександр Філіппов прокоментував підсумковий результат матчу 29-го туру УПЛ для його Дніпра-1.

"Одне очко з Шахтарем – це дуже добре, хоча в кінці гри у нас був дуже хороший момент, коли їх захисник вибив м’яч з лінії воріт, тому ми могли розраховувати і на більше. Проте, якщо дивитися по грі, то нічия – закономірний результат. Тепер будемо віддавати усі сили в останній грі з Чорноморцем.

Плюс ми розуміли з хлопцями, що у Шахтаря десь буде ротація, і у них вийдуть ті футболісти, котрі менше грали протягом чемпіонату. У тому моменті Олег Очеретько добре запресингував і змусив суперника помилитися. Добре, що так вийшло.

Стежили за іграми конкурентів під час тривог, розраховували, що хтось втратить очки, і так вийшло, що Полісся не втримало перемогу над Металістом 1925, а Рух виграв у Чорноморця. Так що попереду буде цікавий останній тур", — сказав Філіппов.