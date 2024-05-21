Україна

Гравець Полісся висловився про нічию з Металістом 1925.

Півзахисник Полісся Еміль Мустафаєв прокоментував нічию з Металістом 1925 (3:3) у 29-му турі УПЛ.

"Усю гру ми вели в рахунку. Мали багато моментів. Ми мали перемогти, але фортуна була не на нашому боці. Багато моментів не реалізували. На жаль, нічия.

Ми багато атакували через центр і багато били по воротах. На жаль, не допомогло.

Не знаю, чому ми не змогли реалізувати моменти. Під час тренувань — усе добре. Виходимо на гру — не можемо забити. Як виявилось, навіть 3 голи було замало для цього матчу", — сказав Мустафаєв.

У матчі 29-го туру УПЛ Полісся не змогло виграти у Металіста 1925 та зараз знаходиться на 6 місці в таблиці.