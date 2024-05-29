Бразилець так і не дебютував у складі українського клубу.
Італо Магната, ФК ЛНЗ
29 травня 2024, 13:23
ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападаючого Італо Магнати.
20-річний бразилець приєднався до черкаського клубу у січні цього року, перейшовши з молодіжної команди Ерлісіо Луз, проте за цей час так і не дебютував в Україні.
За підсумками сезону, який став дебютним для ЛНЗ в УПЛ, команда посіла сьоме місце у турнірній таблиці.
В останньому турі УПЛ ЛНЗ мінімально обіграв Ворсклу (1:0).