Україна

Бразилець так і не дебютував у складі українського клубу.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападаючого Італо Магнати.

20-річний бразилець приєднався до черкаського клубу у січні цього року, перейшовши з молодіжної команди Ерлісіо Луз, проте за цей час так і не дебютував в Україні.

За підсумками сезону, який став дебютним для ЛНЗ в УПЛ, команда посіла сьоме місце у турнірній таблиці.

В останньому турі УПЛ ЛНЗ мінімально обіграв Ворсклу (1:0).