Воротар виділив силу суперників.
АНАТОЛІЙ ТРУБІН, GETTY IMAGES
31 травня 2024, 10:45
Національна збірна України продовжує підготовку до найближчого Євро-2024, провівши напередодні перше тренування в Німеччині, де й відбудеться турнір.
Воротар лісабонської Бенфіка Анатолій Трубін поділився думками щодо суперників на Євро-2024.
"Збірні, які вийшли на Євро, мають хороші якості. Дехто каже, що буде дуже легко вийти з групи, але я так не вважаю. Я памʼятаю молодіжне Євро і там також було дуже важко.
Це буде цікаво і нам, гравцям, не потрібно думати, що група легка. Будемо показувати все на футбольному полі. Потрібно фокусуватися на кожній грі — крок за кроком", – сказав Трубін в коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Суперниками України на груповому етапі стануть Румунія, Словаччина та Бельгія.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).