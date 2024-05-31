Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Воротар виділив силу суперників.

Національна збірна України продовжує підготовку до найближчого Євро-2024, провівши напередодні перше тренування в Німеччині, де й відбудеться турнір.

Воротар лісабонської Бенфіка Анатолій Трубін поділився думками щодо суперників на Євро-2024.

"Збірні, які вийшли на Євро, мають хороші якості. Дехто каже, що буде дуже легко вийти з групи, але я так не вважаю. Я памʼятаю молодіжне Євро і там також було дуже важко.

Це буде цікаво і нам, гравцям, не потрібно думати, що група легка. Будемо показувати все на футбольному полі. Потрібно фокусуватися на кожній грі — крок за кроком", – сказав Трубін в коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Суперниками України на груповому етапі стануть Румунія, Словаччина та Бельгія.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).