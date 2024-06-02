До УПЛ приєднались дві команди.
Динамо, фото Динамо
02 червня 2024, 19:19
У неділю став відомим остаточний склад учасників УПЛ у сезоні-2024/25. Останніми командами, які забезпечили собі місця в чемпіонаті, стали Верес та Оболонь, які здобули перемоги за підсумками стикових матчів.
Карпати та Інгулець піднялись в УПЛ, Металіст 1925 та Минай — вилетіли в Першу лігу.
Склад учасників УПЛ у сезоні-2024/25:
Шахтар, Динамо, Кривбас, Дніпро-1, Полісся, Рух, ЛНЗ, Олександрія, Ворскла, Зоря, Колос, Чорноморець, Верес, Оболонь, Інгулець, Карпати.