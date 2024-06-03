Хорват продовжить виступи в іспанській команді.
ЛУКА МОДРИЧ, GETTY IMAGES
03 червня 2024, 09:32
Півзахисник Реала Лука Модрич звернувся до вболівальників мадридської команди під час святкування перемоги в Лізі чемпіонів.
38-річний хорват підтвердив свій намір залишитися в столиці Іспанії.
"Яка радість знову опинитися тут. Велике спасибі за вашу підтримку протягом усього року. Побачимося в наступному сезоні!" — наводить слова Модрича ESPN.
Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал 45 матчів, забив два голи та віддав вісім результативних передач.
Раніше Лука Модрич висловився про завершення ігрової кар'єри.