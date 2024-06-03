Іспанія

Хорват продовжить виступи в іспанській команді.

Півзахисник Реала Лука Модрич звернувся до вболівальників мадридської команди під час святкування перемоги в Лізі чемпіонів.

38-річний хорват підтвердив свій намір залишитися в столиці Іспанії.

"Яка радість знову опинитися тут. Велике спасибі за вашу підтримку протягом усього року. Побачимося в наступному сезоні!" — наводить слова Модрича ESPN.

Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал 45 матчів, забив два голи та віддав вісім результативних передач.

Раніше Лука Модрич висловився про завершення ігрової кар'єри.