Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", анонсують матч між збірними України та Німеччини.

У рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024, що проходитиме в Німеччині цього літа, у Нюрнберзі, 3 червня, в контрольному поєдинку зустрінуться збірні Німеччини та України.

[ * ] — положення збірної у рейтингу ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 3 ЧЕРВНЯ, 21:45. МАКС-МОРЛОК-ШТАДІОН, НЮРНБЕРГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВАЛЬТЕР АЛЬТМАНН (АВСТРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO (ОТТ) І ТК СУСПІЛЬНЕ (ТБ)

Матчі за участі національних команд повертаються на світові стадіони. Найбільше уваги вболівальників влітку цього року буде прикуто до чемпіонату Європи-2024, що проходитиме з 14 червня до 14 липня на 10 стадіонах Німеччини. Саме зустріч із господарем майбутнього турніру буде для колективу Сергія Реброва першою з трьох запланованих контрольних поєдинків, що відбудуться напередодні Євро.

Навесні цього року збірна Німеччини перервала свою 3-матчеву серію без перемог у контрольних поєдинках. У жовтні 2023 року німці зіграли внічию з мексиканцями в США (2:2), після чого, вже в листопаді, поступилися Туреччині в результативному матчі на власному полі (3:2) та зазнали поразки від Австрії на виїзді (2:0). Вже в березні 2024-го колектив Юліана Нагельсманна зустрівся з набагато більш серйозними суперниками — Францією та Нідерландами.

Перша зустріч, що проходила на виїзді, завершилася звитягою німців із рахунком 2:0. Тоді, до речі, атакуючий півзахисник Флоріан Вірц відзначився дебютним для себе голом за збірну Німеччини вже на 7-й секунді поєдинку. У домашньому матчі проти Нідерландів німці ще раз святкували перемогу (2:1), хоч цього разу вона далася їм трохи складніше — команда Нагельсманна досить швидко пропустила, а вийти вперед зуміла лише ближче до завершення зустрічі.

В товариському матчі проти збірної України Нагельсманн не зможе розраховувати одразу на чотирьох виконавців, які в суботу, 1 червня, разом з іншими гравцями Боруссії та Реала визначали переможця Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 на Вемблі Стедіум. Окремої уваги заслуговує рішення 36-річного спеціаліста щодо викликаних до національної команди футболістів. Поза складом залишилися, зокрема, атакуючий півзахисник Боруссії Юліан Брандт, центральний півзахисник Баварії Леон Горецка та центральний захисник дортмундців Матс Гуммельс. Нагельсманн високо оцінив успіхи гравців Штутгарта, який в сезоні-2023/24 Бундесліги фінішував другим, поступившись лише феноменальному Баєру, але обійшовши Баварію за підсумками останнього туру. Представників "швабів" у збірній Німеччини зараз п'ятеро. Лише виконавців із Мюнхена в заявці більше (6).

Окрім зустрічі з Україною, перед домашнім чемпіонатом Європи збірна Німеччини також зустрінеться з Грецією на Боруссія-Парк у Менхенгладбасі. Цей контрольний поєдинок відбудеться в п'ятницю, 7 червня. Вже за тиждень, 14 червня, німці відкриють Євро-2024 матчем проти Шотландії на Футбольній Арені Мюнхен. Поєдинок з Угорщиною на Штутгарт Арені відбудеться 19 червня, тоді як Швейцарія протистоятиме німцям на Франкфурт Арені 23 червня.

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Для колективу Сергія Реброва цей товариський матч буде першим майже за рік, якщо враховувати виключно зустрічі з іншими національними командами (у листопаді 2023 року збірна України провела контрольний поєдинок із гданською Лехією, здобувши перемогу з рахунком 2:0 на її полі). Цікаво, що саме матч проти німців був попереднім товариським, в якому "синьо-жовті" брали участь. Він проходив на Везерштадіон у Бремені 12 червня 2023-го та завершився результативною нічиєю з рахунком 3:3 — господарі поля поступалися 3:1 до 83-ї хвилини, але в підсумку все ж зуміли відігратися.

Збірну Німеччини тоді очолював Ганс-Дітер Флік, який вже у вересні, трьома зустрічами пізніше, був звільнений із посади головного тренера команди. Для Реброва ж той контрольний поєдинок у червні був дебютним на чолі збірної України. Нещодавно, коментуючи ту зустріч із німцями, спеціаліст заявив, що вона допомогла команді здобути важливу впевненість у власних силах. Звісно ж, зараз, напередодні першого для Реброва великого турніру, повторна така допомога не буде зайвою.

Поки німці в березні 2024 року проводили товариські матчі, оскільки автоматично кваліфікувалися на Євро-2024, будучи господарями майбутнього турніру, збірна України боролася за свою путівку на чемпіонат Європи в плей-оф. Спочатку підопічні Реброва у вольовому стилі здолали Боснію і Герцеговину на виїзді (2:1), після чого знову були вимушені відігратися з рахунку 1:0, але вже на користь Ісландії. Вирішальний номінально домашній для українців поєдинок (проходив у Польщі) завершився ідентичним результатом, гарантувавши участь національної команди у фінальній частині Євро-2024.

За цей майже рік склад збірної України змінився не надто сильно: у заявці та ж трійця воротарів, а також сім із восьми тих самих захисників (без Соболя, тоді як до нинішньої заявки ввійшли Таловєров і Михайліченко). В півзахисті відбулися кілька змін — замість Ігнатенка і Піхальонка до національної команди викликані Шапаренко, Бражко та Зінченко, який минулорічну зустріч пропустив через травму. Те саме стосується і Яремчука, який цього разу все ж може зіграти, будучи єдиною зміною в нападі в порівнянні з минулим роком. Сьогодні "синьо-жовті" не зможуть розраховувати на Луніна, який святкує з Реалом 15-й для клубу трофей Ліги чемпіонів.

Окрім поєдинку з Німеччиною, перед Євро-2024 збірна України також зіграє з Польщею на Національному стадіоні у Варшаві. Цей товариський матч відбудеться в п'ятницю, 7 червня. За чотири дні, 11 червня, колективу Сергія Реброва на Зімбру Стедіум у Кишиневі протистоятиме Молдова. Футбольна Арена Мюнхен 17 червня прийматиме матч Румунія — Україна, а 21 червня на Дюссельдорф Арені відбудеться поєдинок Словаччина — Україна. Груповий етап українці закриють для себе матчем проти бельгійців на Штутгарт Арені 26 червня.

Такі очні зустрічі, як сьогоднішня, нерідко дарують чимало результативних ударів, особливо якщо дивитися якраз на товариські матчі. Двічі з двох разів німці та українці грали внічию в контрольних поєдинках із рахунком 3:3. Вже ввечері ми дізнаємося, чи вдасться цим командам знову порадувати вболівальників результативним матчем.

За версією букмекерів, збірна Німеччини – фаворит матчу проти України: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,39, тоді як звитяга українців – 6,80. На нічийний результат пропонується показник 4,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Німеччина : Ноєр (Баварія) — Кімміх (Баварія), Антон (Штутгарт), Та (Баєр), Міттельштедт (Штутгарт) — Андріх (Баєр), Гросс (Брайтон) — Мусіала (Баварія), Гюндоган (Барселона), Вірц (Баєр) — Гаверц (Арсенал)

Україна : Трубін (Бенфіка) — Конопля (Шахтар), Забарний (Борнмут), Матвієнко (Шахтар), Миколенко (Евертон) — Бражко (Динамо) — Зінченко (Арсенал), Судаков (Шахтар) — Циганков (Жирона), Довбик (Жирона), Мудрик (Челсі)

Заявка збірної Німеччини :

Заявка збірної України :

*Антоніо Рюдігер, Ніко Шлоттербек, Тоні Кроос, Ніклас Фюллькруг і Андрій Лунін не зіграють через участь у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24, що відбувся в суботу, 1 червня. Рокко Райц (півзахисник, Боруссія Менхенгладбах) і Браян Груда (нападник, Майнц) приєдналися до колективу Нагельсманна через відсутність вищезгаданих чотирьох виконавців.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юліан Нагельсманн, головний тренер збірної Німеччини: "Ти постійно читаєш, як збірна України намагається використовувати будь-який момент, щоб відволікти свій народ від негараздів. Завтра це найважливіше. Вони максимально віддаватимуться на полі, тож ми робитимемо те саме. Футбол – це той фактор, який може допомогти тобі думати про інші речі, принаймні протягом 90 хвилин. Ми спробуємо зробити все можливе, щоб гра була цікавою, незалежно від результату. Ми зробимо все можливе, щоб ці 90 хвилин були сповнені не стражданнями, а прекрасними моментами".

Паскаль Гросс, півзахисник збірної Німеччини: "Звісно, ми співчуваємо Україні. Я сподіваюся, що ми зможемо дати людям звідти хороші 90 хвилин. Україна має хороших спортсменів, які намагаються повернути своїй батьківщині щастя в складні часи. Це дає їм додаткову мотивацію, що я вважаю чудовим. З точки зору спорту, я вважаю їх хорошими гравцями, я знаю кількох виконавців, які грають в Англії, а також гравців із Жирони. Вони дуже хороші виконавці та завжди небезпечні. Ми маємо дуже добре зіграти, якщо хочемо виграти матч".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Німецька збірна має нового тренера. На мою думку, команда стала більш дисциплінованою, має хороших виконавців і в захисті, і в атаці. Порівняно з нашим минулим матчем Німеччина додала, показує результат. На жаль, вона завтра не зможе використати гравців із Реалу та дортмундської Боруссії. Проте в німців є широкий вибір виконавців на кожну позицію".

Тарас Степаненко, півзахисник збірної України: "У нас сильна й гарна команда. Молоді гравці виступають у найсильніших лігах, є досвідчені футболісти, дуже гарний баланс. За пройдений період ми додавали від матчу до матчу. Ми маємо дуже хороші умови, щоб грати у футбол, тренуватися. Але найважливіше для мене, коли ти прокидаєшся зранку й читаєш новини про те, як росія знищує наші міста та вбиває наших людей... Це найважча частина підготовки".

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