Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Україна та Німеччина без голів провели насичений товариський матч

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки товариського матчу між збірними України та Німеччини, у якому команда Сергія Реброва не пропустила на полі господарів майбутнього чемпіонату Європи-2024.

Німеччина — Україна, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Німеччина — Україна 0:0



Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та (Кох, 59), Антон, Міттельштедт — Андріх (Павлович, 71), Гросс — Мусіала (Беєр, 59), Гюдоган (Фюріх, 46), Вірц (Ундав, 46) — Гаверц (Мюллер, 58).



Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Сваток, Матвієнко — Шапаренко (Судаков, 73), Степаненко (Бражко, 64), Зінченко — Циганков (Циганков, 64), Яремчук (Довбик, 73), Мудрик (Зубков, 64).