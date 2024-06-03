Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
03 червня 2024, 23:46
Україна та Німеччина без голів провели насичений товариський матч
Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки товариського матчу між збірними України та Німеччини, у якому команда Сергія Реброва не пропустила на полі господарів майбутнього чемпіонату Європи-2024.
Німеччина — Україна, Getty Images
03 червня 2024, 23:46
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Німеччина — Україна 0:0
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та (Кох, 59), Антон, Міттельштедт — Андріх (Павлович, 71), Гросс — Мусіала (Беєр, 59), Гюдоган (Фюріх, 46), Вірц (Ундав, 46) — Гаверц (Мюллер, 58).
Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Сваток, Матвієнко — Шапаренко (Судаков, 73), Степаненко (Бражко, 64), Зінченко — Циганков (Циганков, 64), Яремчук (Довбик, 73), Мудрик (Зубков, 64).