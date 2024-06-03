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Німеччина — Україна 0:0

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та (Кох, 59), Антон, Міттельштедт — Андріх (Павлович, 71), Гросс — Мусіала (Беєр, 59), Гюдоган (Фюріх, 46), Вірц (Ундав, 46) — Гаверц (Мюллер, 58).

Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Сваток, Матвієнко — Шапаренко (Судаков, 73), Степаненко (Бражко, 64), Зінченко — Циганков (Циганков, 64), Яремчук (Довбик, 73), Мудрик (Зубков, 64).