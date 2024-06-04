Україна

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко провів зустріч із впливовим політиком.

У понеділок, 3 червня, відбувся товариський поєдинок, у якому національні збірні Німеччини та України розписали мирову — 0:0.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц перед початком матчу зустрівся з президентом УАФ Андрієм Шевченком і отримав від ексфутболіста в подарунок футболку збірної України.

Раніше стало відомо, що УАФ та Німецький футбольний союз підписали меморандум про співпрацю.