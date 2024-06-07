Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У заявці усі 26 футболістів, які очікуються на Євро-2024.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала заявку збірної України на майбутній товариський матч проти Польщі у рамках підготовки до Євро-2024.

У заявку команди Сергія Реброва потрапили усі 26 футболістів, які очікуються на Євро-2024, включаючи Віталія Миколенка з Евертона, який мав проблеми зі здоров'ям.

Заявка збірної України за номерами: 1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.