Коуч налаштовує підопічних на гру з Італією.
ЗЛАТКО ДАЛИЧ, GETTY IMAGES
24 червня 2024, 09:58
Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловився напередодні матчу з Італією на Євро-2024.
"Це черговий із серії історичних для нас матчів. Ми готові, і впевнений, що все пройде добре. Усі, окрім Віди, здорові – у стартовому складі його не буде. Інші в порядку.
Ми усвідомлюємо ту ситуацію, що для нас фаза матчів на виліт уже розпочалася. Потрібна лише перемога – три очки виведуть нас далі. Будь-який інший розклад відправить нас додому. А так рано додому я не хочу", — сказав Далич.
Матч Хорватія — Італія відбудеться сьогодні, 24 червня, початок о 22:00. На Football.ua відбудеться онлайн-трансляція.
Перед останнім туром Італія посідає друге місце з трьома очками, Хорватія — останнє з одним очком.