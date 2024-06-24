Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коуч налаштовує підопічних на гру з Італією.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловився напередодні матчу з Італією на Євро-2024.

"Це черговий із серії історичних для нас матчів. Ми готові, і впевнений, що все пройде добре. Усі, окрім Віди, здорові – у стартовому складі його не буде. Інші в порядку.

Ми усвідомлюємо ту ситуацію, що для нас фаза матчів на виліт уже розпочалася. Потрібна лише перемога – три очки виведуть нас далі. Будь-який інший розклад відправить нас додому. А так рано додому я не хочу", — сказав Далич.

Матч Хорватія — Італія відбудеться сьогодні, 24 червня, початок о 22:00. На Football.ua відбудеться онлайн-трансляція.

Перед останнім туром Італія посідає друге місце з трьома очками, Хорватія — останнє з одним очком.