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Уругвай розпочав турнір з впевненої перемоги.

Уругвай та Панама провели матч в рамках першого туру Копа Америка в групі С.

Вже на 16-й хвилині Максимільяно Араухо відзначився красивим голом з дальньої дистанції. А у другому таймі Нуньєс та Вінья довели рахунок до розгромного. Панамці в компенсований час відіграли один м'яч зусиллями Мурільйо — 3:1.

Уругвай відразу піднявся на перше місце, Панама — на третій сходинці. Нагадаємо, також в цій групі США обіграли Болівію.

Уругвай — Панама 3:1

Голи: Максимільяно Араухо, 16, Нуньєс, 85, Вінья, 90+1 - Мурільйо, 90+5.