Україна

Ще три футболісти залишили рівненську команду УПЛ.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про відхід одразу трьох футболістів — воротаря Євгена Паста та двох захисників Даниїла Хондака та Жуліо Сезара.

Контракт з 23-річним Хондаком було розірвано за взаємною згодою сторін, а угоди з 36-річним Пастом та 27-річним Сезаром закінчуються наприкінці цього місяця.

Паст виступав за Верес з літа 2023 і за цей час провів 15 матчів, з яких чотири на нуль при 22 пропущених м'ячах. На рахунку Сезара 14 матчів за такий самий період та одна гольова передача. Хондак другу половину сезону провів у складі Чернігова у Першій лізі, де відіграв чотири гри.

Раніше повідомлялося, що Гончаренко став гравцем Вереса, Кухарук та Банада покинули команду.