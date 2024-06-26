Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після виходу із відпустки.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував старт навчально-тренувальних зборів "гірників" перед новим сезоном.

"Дуже щасливий усіх побачити: і тренерський штаб, і гравців. Сумували один за одним, і думаю, що за місяць усі відпочили, тому із позитивними емоціями повертаємося до тренувань.

Думаю, те, що було складно на першому тренуванні, нічого не описує, тому що було надскладно. Ми пройшли невеликий фізичний тест, аби тренерський штаб міг побачити нашу фізичну готовність і те, що необхідно покращувати. Треба удосконалюватися суттєво, адже всім було складно. Тест, як я сказав, дуже неприємний та складний, особливо для першого дня.

Перші два тижні я відпочивав, а пізніше нам надіслали програму, де був тренажерний зал, потрібно було бігати, тому навіть ця робота вже була неприємна. Провели перше тренування, думаю, пізніше тренери оголосять план, буде більш достовірна інформація.

Підтримка молодих гравців, можливо, поради? Поради, чесно скажу, не даю, тому що в мене їх не просять. Але якщо буде потреба допомогти молодим гравцям з адаптацією чи ще з чимось, ми точно допоможемо. Розумію, наскільки це важливо. Це нормально, коли в такому колективі комусь чимось допомагаєш.

Повернення збірників? Чекаємо, але, напевно, нехай затримуються. Слідкуємо, уболіваємо та віримо!", — наводить слова Бондаренка прес-служба клубу.