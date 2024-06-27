Україна

Футболіст розповів, що його спонукало вибрати київський клуб.

Новачок "біло-синіх" Браян Себальйос дав своє перше інтерв’ю після підписання контракту з Динамо.

"Я щасливий приєднатися до динамівської родини. Сподіваюся, що принесу велику користь команді. Вже не можу дочекатися першого тренування з новими одноклубниками.

Динамо — це грандіозний клуб з великими амбіціями й для мене честь, що мене сюди запросили. Готовий своїм характером та вміннями принести користь новій команді та повернути золото до Києва. До того ж ми маємо досягти хороших результатів на євроарені.

Чув про Динамо з дитинства через виступи в єврокубках: впевнений, що в такій команді зможу прогресувати, як футболіст. Але це не одне із моїх головних побажань. Тому що хочу закріпитися тут і зіграти якомога більше матчів у футболці киян.

Це сильна команда, що грає на високих швидкостях. Моє завдання: якнайшвидше познайомитися з новими колегами, щоби зрозуміти їхню гру зсередини. Адже треба влитися в колектив. Вірю, що ті характеристики, які вбачили в мені в цьому клубі зможуть зіграти важливу роль для покращення результатів.

Я тут, щоби стати основним гравцем команди. Для цього мені потрібно якісно працювати на тренуваннях і показувати себе з найкращої сторони.

З перших хвилин у Києві я закохався у це місто. Хочу знайти вільний час, щоби познайомитися з ним більше. Можу сказати, що ці кілька днів, що я провів в Україні — мені все дуже сподобалося. Обіцяю вболівальникам, що вас не підведу", — сказав Себальйос.