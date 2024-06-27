Гравець висловився щодо вильоту збірної України з турніру в Німеччині.
Віктор Циганков, Getty Images
27 червня 2024, 16:25
Правий вінгер збірної України Віктор Циганков на своїй сторінці в Instagram прокоментував невдачу команди на чемпіонаті Європи-2024.
Україна — Бельгія. Наші оцінки
Колектив Сергія Реброва посів четверту сходинку квартету Е, набравши 4 залікових бали. Таким чином, "синьо-жовті" встановили антирекорд групових етапів Євро.
"На жаль, не про таке Євро я мріяв. Готуватись стільки часу ментально і фізично, щоб на самому початку першої гри його закінчити...
Не має ніяких виправдань, тільки біль і розчарування. Хотілось подарувати позитивні емоції своїй сім'ї, друзям та українському народу, але цього не вдалось.
Попри все погане, що трапляється, чекаю наступного шансу, щоб почати знову. І до поки я граю у футбол, я не збираюсь здаватись. Тому що здаватись — це точно не про українців. І точно не про мене.
Дякую людям за підтримку упродовж цього маленького відрізку. Команда правильно відреагувала на невдачу і показала, що ми можемо конкурувати зі всіма.
Дійсно вірю, що нам ще буде що святкувати", — написав Циганков.
Через травму 26-річний представник Жирони взяв участь лише в 1 турі групового етапу Євро-2024, пропустивши інші два.