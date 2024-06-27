Україна

Футболіст пояснив причину вибору ігрового номера.

Новачок Динамо Браян Себальйос вибрав 28-й номер в київському клубі. Захисник пояснив, чому саме під цим номером він гратиме в складі віцечемпіонів України.

"Ця цифра важлива для мене. Саме в цей день народилася моя дитина", — сказав Себальйос.

Угода киян з новачком розрахована на пів року, до завершення календарного 2024 року. По завершенні цього терміну Динамо матиме право першочергового викупу трансферу футболіста.