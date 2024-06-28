Україна

Матч проти англійців відбудеться в середині липня.

Львівський Рух на літніх зборах у Словенії зіграє вісім спарингів протягом липня, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

До Словенії колектив Віталія Пономарьова вирушить 30 червня. Перший контрольний поєдинок за участі львів'ян там відбудеться вже 3 липня.

Ці передсезонні збори є другою частиною підготовки Руху до сезону-2024/25. Наразі в "жовто-чорних" заплановано вісім спарингів з іноземними клубами.

Серед суперників — Лутон Таун, який за підсумками минулої кампанії вилетів з АПЛ до Чемпіоншипу, фінішувавши на 18-му з 20-ти місць турнірної таблиці.

У Русі додали, що ще до від'їзду клубу до Словенії, а саме 29 червня, на клубній НТБ відбудеться спаринг із рівненським Вересом.

Нещодавно Рух оголосив про підписання нападника Оболоні.