Україна

Це друга контрольна гра команди Маріно Пушича на зборах.

Сьогодні, 6 липня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться донецький Шахтар та хорватський Хайдук.

Для команди Маріно Пушича це буде друга гра на навчально-тренувальних зборах у Словенії перед стартом нового сезону. Перша гра була проти Сараєво (4:1).

Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Хайдук:

За підсумками минулого сезону Хайдук посів третє місце у чемпіонаті Хорватії, поступившись Рієці та загребському Динамо.