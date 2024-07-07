Лівий захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья прокоментував епізод з непризначеним пенальті зі своєю участю у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 Іспанія — Німеччина. Його слова наводить Marca.

"Мене заспокоїло те, що суддя сказав "ні, це не пенальті". Якщо експерти кажуть, що це не пенальті за гру рукою, значить, так воно і є.

Я не втручаюся, я поважаю те, що говорять судді. Я розумію сумніви, тому що ми бачимо, що в одних суддів це пенальті, а в інших ні.
В свою чергу ми можемо поскаржитися, що Крооса можна було видалити у першому таймі", — заявив захисник збірної Іспанії.
Нагадаємо, на 106-й хвилині матчу Іспанія — Німеччина атакувальний півзахисник "Бундестім" Джамал Мусіала влучив м'ячем у руку захиснику "Фурії Рохи" Марку Кукурельї. Однак Ентоні Тейлор не призначив пенальті за цей дуже суперечний епізод.
Раніше голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті висловився щодо непризначеного пенальті за гру рукою Кукурельї.