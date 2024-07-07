Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сумнівні трактування гри рукою від УЄФА.

Лівий захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья прокоментував епізод з непризначеним пенальті зі своєю участю у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 Іспанія — Німеччина. Його слова наводить Marca.

"Мене заспокоїло те, що суддя сказав "ні, це не пенальті". Якщо експерти кажуть, що це не пенальті за гру рукою, значить, так воно і є.

Я не втручаюся, я поважаю те, що говорять судді. Я розумію сумніви, тому що ми бачимо, що в одних суддів це пенальті, а в інших ні.

В свою чергу ми можемо поскаржитися, що Крооса можна було видалити у першому таймі", — заявив захисник збірної Іспанії.

Нагадаємо, на 106-й хвилині матчу Іспанія — Німеччина атакувальний півзахисник "Бундестім" Джамал Мусіала влучив м'ячем у руку захиснику "Фурії Рохи" Марку Кукурельї. Однак Ентоні Тейлор не призначив пенальті за цей дуже суперечний епізод.