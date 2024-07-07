Україна

Атакувальний півзахисник знову буде сяяти в донецькому клубі.

Вінгер Шахтаря Педрінью приєднався до команди на тренувальних зборах у Словенії. Про це оголосив донецький клуб.

Педріньйо виступав за Шахтар з 2021-го до середини 2022 років. Після цього він скористався правилом ФІФА, яке було введено після початку повномасштабного вторгнення рф, та перейшов до Атлетіко Мінейро на правах оренди.

В лютому Педріньйо продовжив угоду з Шахтарем.

В Шахтар Педріньйо перебрався з Бенфіки за 18 мільйонів євро. Тоді для "гірників" цей трансфер став другим найдорожчим в історії після Бернарда.

До цього він виступав у рідній Бразилії за Корінтіанс.