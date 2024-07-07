Атакувальний півзахисник знову буде сяяти в донецькому клубі.
ПЕДРІНЬО, ФК ШАХТАР
07 липня 2024, 19:35
Вінгер Шахтаря Педрінью приєднався до команди на тренувальних зборах у Словенії. Про це оголосив донецький клуб.
Педріньйо виступав за Шахтар з 2021-го до середини 2022 років. Після цього він скористався правилом ФІФА, яке було введено після початку повномасштабного вторгнення рф, та перейшов до Атлетіко Мінейро на правах оренди.
В лютому Педріньйо продовжив угоду з Шахтарем.
В Шахтар Педріньйо перебрався з Бенфіки за 18 мільйонів євро. Тоді для "гірників" цей трансфер став другим найдорожчим в історії після Бернарда.
До цього він виступав у рідній Бразилії за Корінтіанс.