Україна

Артем Присяжнюк і Данило Пірожок отримали нові угоди з "моряками".

Прес-служба одеського Чорноморця повідомила про продовження контрактів із двома молодими гравцями — воротарем Данилом Пірожком та півзахисником Артемом Присяжнюком.

Строки нових угод не розкриваються, але зазначається, що вони є довгостроковими.

Минулого сезону 19-річний Присяжнюк провів сім поєдинків без результативних дій. 18-річний Пірожок ще не дебютував за основну команду "моряків".

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Чорноморця став Олександр Бабич.