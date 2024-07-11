Це була третя контрольна гра для команди Маріно Пушича на зборах.
Шахтар - Бачка Топола, ФК Шахтар
11 липня 2024, 20:41
Донецький Шахтар у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Словенії поступився сербській Бачка-Топола з рахунком 0:1.
Єдиний та переможний гол для сербів був забитий на четвертій хвилині, а його автором став Мілош Вулич.
Воротар "гірників" Дмитро Різник під пресингом у своєму штрафному майданчику віддав м'яч на захисника, але сферу перехопив Вулич, який спокійно прибрав голкіпера та покотив м'яч у ворота.
Для команди Маріно Пушича це була третя гра на зборах. До цього "гірники" обіграли Сараєво (4:1) та зіграли внічию з Хайдуком (1:1).
Свій наступний спаринг Шахтар проведе проти турецького Різеспору – гра відбудеться 14 липня.
Шахтар — Бачка-Топола 0:1
Гол: Вулич, 4.
Шахтар (1 тайм): Різник – Азарові, Матвієнко, Бондар, Конопля – Марлон, Бондаренко – Кевін, Судаков, Зубков – Траоре.
Шахтар (2 тайм): Твардовський – Педріньйо Азеведо, Лацабідзе, Фарина, Вінісіус – Степаненко, Назарина – Невертон, Глущенко, Педріньйо да Сілва – Егіналду.
Бачка-Топола (стартовий склад): Ілич – Петрович, Крстич, Влалукін, Цапан – Мілосавлевич, Джаковац, Радін, Вулич – Чіркович, Лазетич.