Україна

Це була третя контрольна гра для команди Маріно Пушича на зборах.

Донецький Шахтар у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Словенії поступився сербській Бачка-Топола з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол для сербів був забитий на четвертій хвилині, а його автором став Мілош Вулич.

Воротар "гірників" Дмитро Різник під пресингом у своєму штрафному майданчику віддав м'яч на захисника, але сферу перехопив Вулич, який спокійно прибрав голкіпера та покотив м'яч у ворота.

Для команди Маріно Пушича це була третя гра на зборах. До цього "гірники" обіграли Сараєво (4:1) та зіграли внічию з Хайдуком (1:1).

Свій наступний спаринг Шахтар проведе проти турецького Різеспору – гра відбудеться 14 липня.

Шахтар — Бачка-Топола 0:1

Гол: Вулич, 4.

Шахтар (1 тайм): Різник – Азарові, Матвієнко, Бондар, Конопля – Марлон, Бондаренко – Кевін, Судаков, Зубков – Траоре.

Шахтар (2 тайм): Твардовський – Педріньйо Азеведо, Лацабідзе, Фарина, Вінісіус – Степаненко, Назарина – Невертон, Глущенко, Педріньйо да Сілва – Егіналду.

Бачка-Топола (стартовий склад): Ілич – Петрович, Крстич, Влалукін, Цапан – Мілосавлевич, Джаковац, Радін, Вулич – Чіркович, Лазетич.