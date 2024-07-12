Україна

У заявці Руслана Ротаня перебувають 22 футболісти.

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала заявки всіх збірних на Олімпійські ігри у Парижі.

Серед усіх заявок і остаточний список гравців від головного тренера олімпійської збірної Руслана Ротаня, до якого увійшли 22 футболісти.

Завяка олімпійської збірної України:

Воротарі: 1. Георгій Єрмаков (Олександрія), 12. Кіріл Фесюн (Шахтар), 22. Яків Кінарейкін (Дніпро-1).

Захисники: 2. Ілля Крупський, 19. Євген Павлюк (обидва — Ворскла), 3. Олександр Мартинюк (Олександрія), 4. Максим Таловєров (ЛАСК), 6. Олексій Сич (Рух), 13. Володимир Салюк (Чорноморець), 16. Арсеній Батагов (Зоря).

Півзахисники: 5. Валентин Рубчинський, 8. Микола Михайленко, 10. Максим Брагару (усі — Динамо Київ), 7. Олег Очеретько, 18. Дмитро Криськів, 20. Кирило Сігеєв (усі — Шахтар), 11. Максим Хлань (Лехія), 15. Владислав Велетень (Колос), 17. Олег Федор (Рух), 21. Артем Шулянський (Олександрія).

Нападники: 9. Ігор Краснопір (Рух), 14. Данило Сікан (Шахтар).

Нагадаємо, команда Руслана Ротаня потрапила до групи В, де її суперниками будуть Аргентина, Марокко та Ірак. Матчі пройдуть 24, 27 та 30 липня.