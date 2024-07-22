Ліга конференцій

Дніпро-1 позбавив Україну однієї єврокубкової команди.

Сьогодні, 22 липня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, за підсумками якого визначились потенційні суперники для українських команд.

Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації турніру мають зіграти Дніпро-1 та Полісся, суперниками яких є Академія Пушкаша та Олімпія відповідно.

Якщо Полісся проведе свої матчі найближчими тижнями і це буде дебют команди в єврокубках, то Дніпро-1 вже знявся з УПЛ, і, швидше за все, вперед пройде Академія Пушкаша.

Якщо Полісся пройде Олімпію, то команда Імада Ашура зіграє проти переможеного у парі Шериф (Молдова) – Ельфсборг (Швеція).

Результати жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій:

Шлях чемпіонів

Основний шлях

Нагадаємо, перші матчі пройдуть 8 серпня, а матчі-відповіді заплановані на 15 серпня.