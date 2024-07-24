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Владислав Лупашко розповів про своє призначення на нову посаду.

Український фахівець Владислав Лупашко прокоментував своє призначення на посаду головного тренера львівських Карпат.

"Це великий виклик для нашого тренерського штабу. За той період, який я провів у клубі, я зрозумів, що Карпати дуже люблять вболівальники. Вони готові віддати за команду усе, що мають: душу і серце. Це простежувалося навіть у роботі з командою U-19. Було помітно, з якою самовідданістю тренуються хлопці.

Працюючи у такому клубі, ти маєш віддаватися на усі сто відсотків. Ми хочемо подарувати вболівальникам яскраві емоції та гарний футбол. Сподіваюся, що під час матчів Карпат люди на дві години забуватимуть про проблеми, які оточують нас, та радітимуть успіхам улюбленої команди. Як на мене, у цьому полягає одне з головних завдань тренера.

Ми знаємо усіх футболістів основної команди, але невдовзі познайомимося ближче. Попереду матимемо індивідуальні розмови з кожним гравцем. У нас доволі специфічний тренувальний процес, своя методологія. До старту сезону залишилося не так багато часу, але ми працюватимемо в інтенсивному режимі дворазових тренувань, щоб прискорити процес інтеграції до нових вимог", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Картушов, Мизюк, Галенков, Демченко, Романюк та Равлик залишили Карпати.