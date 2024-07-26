Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Настав час підвести певні підсумки чемпіонату Європу-2024, що завершився в Німеччині.

Завершився чемпіонат Європи-2024, який проходив на теренах Німеччини. Це був дійсно яскравий, своєрідний турнір, який запам'ятається не тільки приголомшливою Іспанією та безліччю нових рекордів, але й безстрашною збірною Грузії, емоційною Туреччиною, останнім матчем в кар'єрі Тоні Крооса, великою кількістю "автоголів", фантастичними вболівальниками (звісно окрім сербських "animals"), "румунською катастрофою" та багатьом іншим.

На цьому Євро вболівальники могли побачити все, що тільки душа забажає. Потрібен був екшн з драматичною кінцівкою? До вашої уваги матч Туреччина — Грузія. Справжні емоції? Сльози Роналду та Пепе, які нікого не залишили осторонь. Неоднозначні суддівські рішення? Ентоні Тейлор та Фелікс Цваєр "не підвели". Неймовірні природні явища? Ласкаво просимо до Дортмунду на матч Данія — Німеччина. Сенсаційний бомбардир? 136-річний містер "Автогол" шикарно справився з цим питанням.

Цей список можна продовжувати дуже довго, але у нашій статті, ми б хотіли в першу чергу виокремити головні відкриття та розчарування минулого Євро-2024. Почнемо з хорошого.

Відкриття Євро-2024

1. Сенсаційна збірна Грузії

Національна команда Грузії потрапила на дебютний для себе великий міжнародний турнір через плей-офф, завдяки результатам у Лізі Націй, до цього проваливши кваліфікацію на Євро-2024, посівши передостаннє місце у відбірковій групі A. У вирішальному матчі за право участі на континентальній першості команда Віллі Саньйоля в серії пенальті перемогла Грецію (0:0, по пен. 4:2). Сам вихід грузинів на чемпіонат Європи всіма розцінювався, як вже величезне досягнення, тому від Сакартвело на полях Німеччини особливо нічого не очікували, навіть всередині кавказької країни. Але грузинські футболісти не погодилися з роллю туристів на цьому футбольному святі і продемонстрували всім нам неймовірний перформанс.

Швидконогі, технічні та завзяті гравці збірної Грузії відіграли в Німеччині сміливо та самовіддано від початку і до кінця. Було видно, що футболісти дійсно б'ються за свою країну та вболівальників. Навіть поразка від Туреччини в першому турі Євро-2024 залишила добре враження. Згадайте, які два вбивчі моменти наприкінці зустрічі мали підопічні Саньйоля і вам відразу стане зрозуміло, що не все так однозначно було у тому матчі, як може здатися дивлячись на підсумковий рахунок гри (1:3). Потім був нічийний результат з Чехією (1:1), ім'я якому Георгій Мамардашвілі.

Перемога над Португалією в третьому матчі групового раунду чемпіонату Європи-2024 стала для Грузії історичною: два м'ячі, забиті Кварацхелією та Мікаутадзе, вивели дебютантів Євро в 1/8 фіналу. Те, що відбувалося на вулицях Тбілісі та Батумі після фінального свистка матчу з португальцями, мабуть можна порівняти лише зі святом 9-го квітня — Днем незалежності Грузії .

У 1/8 фіналу грузинській колектив теж не розгубився — билися з майбутніми чемпіонами Європи Іспанією з усіх сил і спочатку навіть вели в рахунку, але в підсумку програли (1:4), як згодом виявилося ідеальній команді Де ла Фуенте.

Нове покоління грузинських футболістів продемонструвало, що вони дуже сильні, з хорошою перспективою у майбутньому. Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія — головної зірка команди, але в Грузії вистачає й інших висококласних гравців. За перші три матчі Євро воротар Георгій Мамардашвілі зробив 21 сейв, повторивши рекорд 20-річної давності у виконані латвійця Олександра Колінько. У півзахисті відзначимо непоступливого Георгій Кочорашвілі та швидкісних Чакветадзе і Давіташвілі, а в атаці новоспеченого нападника Ліона Жоржа Мікаутадзе, який до речі народився у Франції.

Безперечно, збірна Грузії — головне відкриття чемпіонату Європи-2024.

2. "Школяр" Ямал

Коли згадуєш Ламіна Ямаля, відразу постає питання: "А що ти робив в свої 16 років?". Наприклад, автор цієї статті грав у чемпіонаті ДЮФЛУ та робив вигляд, що намагається зрозуміти різницю між теоремами Евкліда та Ферма. Що намагається зрозуміти вінгер Барселони, ми сказати не можемо, але його результативна передача в фіналі чемпіонату Європи-2024 багато про що говорить.

Ламін Ямал — нова зірка збірної Іспанії. Команди, яка стала чемпіоном Європи. Він вже увійшов в історію, ставши наймолодшим дебютантом в історії Євро: у матчі з Хорватією Ямал вийшов на поле у віці 16 років та 338 днів. Того вечора він оформив першу з підсумкових чотирьох гольових передач на турнірі. В півфіналі Євро проти Франції Ламін вперше забив на континентальній першості, ставши наймолодшим автором гола в історії чемпіонатів Європи — 16 років та 362 дні. І якої "маститої породи" був той забитий м'яч. Такі голи можуть забивати лише видатні майстри.

Ямал в такому дитячому віці взяв на себе роль одного з лідерів "Фурії Рохи" під час одного з найголовніших турнірів для кожного європейського футболіста і справився з нею на всі 100%. Гол (надважливий забитий м'яч у ворота збірної Франції за рахунку 1:0 на користь "Ле Бле") та чотири результативні передачі у семи матчах, і в підсумку звання найкращого асистента та молодого гравця чемпіонату Європи у Німеччині. Фантастичний показник, особливо, якщо не забувати, що мова йде про 17-річного хлопчика (17 років Ямалу виповнилося за день до фіналу Євро-2024 — прим.).

І як в цьому контексті не пригадати фотографію, що стала вже вірусною. Звичайно ми про так званий "дотик Бога" Ліонеля Мессі до п'ятимісячного немовля, який у 17 років стає справжнім наступником аргентинського ідола в Барселоні.

3. Де ла Фуенте та його збірна Іспанії

Чинний головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте до того, як очолити "Фурію Роху" ніколи "зірок з неба не хапав". Черговий продукт академії Атлетіка з Більбао в якості футболіста пограв на високому рівні не тільки за баскський клуб, але й у складі андалусійської Севільї у період з 1978 по 1993 роки. Але великої слави не знайшов, будучи гравцем ротації протягом всієї футбольної кар'єри. При цьому у складі "Басків" двічі ставав чемпіоном Іспанії та одного разу вигравав Кубок Короля.

В якості футбольного тренера практично весь час працював з молодими футболістами. Спочатку очолював другу команду Атлетіка, а з 2013 року працював зі збірними Іспанії U-19 та U-21. Був в нього невеличкий досвід роботи з дорослими командами з яких виділити можна лише співпрацю з Алавесом. З цим баскським клубом Де ла Фуенте відпрацював лише три місяці після чого його було звільнено за погані результати команди.

Саме в системі національних збірних Іспанії різного віку 63-річний фахівець розкрився на повну. Зі збірними U-19 та U-21 Де ла Фуенте вигравав юніорський та молодіжний чемпіонат Європи, після чого наприкінці 2022 року очолив головну команду своєї країни. Саме на цій посаді Луїс заявив про себе на весь футбольний світ, знайшовши свою зірочку на футбольному небосхилі.

В червні 2023 року збірна Іспанії під керівництвом Де ла Фуенте виграє Лігу Націй — перший на той час трофей "Фурії Рохи" за останні 11 років. А вже у липні 2024, іспанці стають найсильнішою національною командою "Старого Світу", вигравши всі матчі Євро-2024, що є абсолютно неперевершеним рекордом. Зазначимо, що іспанець став першим тренером в історії футболу, який вигравав чемпіонати Європи з командами U-19, U-21 та дорослою збірною.

Тим балансом між так званою "тікі-такою" та швидкою, акцентованою грою "на м'ячі", який відтворив керманич іспанської збірної, можна тільки захоплюватися та насолоджуватися. Теж саме стосується і атмосфери всередині колективу. З першого і до останнього матчу врізалася в очі єдність команди, її бойовий дух, прагнення битися за себе та за свого партнера на футбольному полі. Там де Іспанії треба було грати в позиційний футбол, вони це робили бездоганно, а в тих відрізках гри під час, яких ситуація вимагала спрощення ігрового концепту — іспанці без зайвих питань та проблем робили це і в підсумку більш ніж заслужено завоювали кубок Анрі Делано.

Не зайвим буде згадати і деяких окремих футболістів цієї збірної. Так, Ламін Ямал головне відкриття цього чемпіонату Європи, а мабуть головна зірка команди Родрі — найкращий гравець турніру. Але не відзначити величезний внесок в успіх Іспанії таких гравців, як Дані Ольмо та Фабіана Руїса буде максимально неправильно з нашого боку.

Півзахисник німецького РБ Лейпциг розпочинав Євро-2024, як беззаперечний гравець запасу і тільки після травми Педрі у матчі 1/4 фіналу з Німеччиною, стало зрозуміло, що Ольмо відтепер гравець стартової одинадцятки. За весь турнір він лише тричі виходив на поле з перших хвилин, загалом провівши шість матчів. При цьому на його рахунку три забиті м'ячі та дві результативні передачі, і тут дійсно можуть виникнути питання до людей, які віддали нагороду найкращого гравця континентальної першості Родрі, тому що Дані точно не поступався своєму співвітчизнику у впливі на гру команди, особливо коли мова йде про вирішальні матчі.

Теж саме стосується і Фабіана Руїса. Центрхав французького ПСЖ провів неоднозначний сезон на клубному рівні та й загалом протягом всієї кар'єри не відзначався якоюсь приголомшливою грою. Фабіан безсумнівно гравець високої якості, інакше він би не грав у Наполі та ПСЖ, але той позамежний рівень, який він стабільно демонстрував на футбольних полях Німеччини з червня по липень 2024 року мало, хто від нього очікував. Два голи та дві результативні передачі у шести матчах Євро-2024. 90% точних передач, 24 паси в ключові зони, 49 передач в зону атаки та 24 повернень володіння м'яча — свідчать нам про космічний рівень гри центрального півзахисника збірної Іспанії.

Якщо подивитися "правді в очі", хто з нас, простих вболівальників міг реально очікувати такої шикарної гри від Ольмо і Руїса та й загалом збірної Іспанії, кістяк якої складали здебільшого гравці баскських Атлетіка та Реал Сосьєдад (Атлетік посів п'яте місце у Ла Лізі, а Сосьєдад відповідно шосте за підсумками сезону-2023/24)? З цих клубів в остаточній заявці Іспанії було вісім футболістів.

Тим не менш серед всіх учасників чемпіонату Європи-2024 найзмістовніший та найвидовищніший футбол показала саме Іспанія.

Розчарування Євро-2024

1. Збірна Англії