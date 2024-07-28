Україна

На цій посаді він замінив Віктора Скрипника.

Відсьогодні головну команду Металіста 1925 тренуватиме Сергій Карпенко, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

Це сталося після того, як напередодні президент "Металіста 1925" Володимир Носов задовольнив прохання екснаставника команди Віктора Скрипника про припинення співпраці.

Сергій Карпенко на початку минулого сезону працював старшим тренером юнацької команди Металіста 1925 та готував її ж, але вже, як Металіст 1925 Б до старту в Другій лізі. Разом із Сергієм Карпенком у головній команді клубу працюватимуть його асистенти з яким він працював у другій команді: В'ячеслав Гаді та Андрій Товт.