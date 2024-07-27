Україна: Перша ліга

Спеціаліст залишив харків'ян усього після 14 матчів.

Віктор Скрипник і його тренерський штаб залишають Металіст 1925, передає офіційний сайт клубу.

Лівий Берег — Металіст 1925 1:1 (пен. 5:4) Відео голів та огляд матчу 26.07.2024

Ще вчора в ефірі УПЛ ТБ було повідомлено, що 54-річний українець вирішив подати у відставку. Це сталося після того як харків'яни вибули з боротьби за місце в чемпіонаті України-2024/25. На той момент реакції з боку керівництва М1925 ще не було.

"Сьогодні відбулася розмова президента Металіста 1925 Володимира Носова та головного тренера команди Віктора Скрипника. Власник клубу задовольнив прохання Скрипника про припинення співпраці за згодою сторін. Разом із Віктором Скрипником клуб залишає і його тренерський штаб. Металіст 1925 дякує Віктору Скрипнику та його асистентам за співпрацю та бажає успіхів у подальшій роботі", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Також повідомляється, що ім'я наступного головного тренера Металіста 1925 буде оголошено "найближчим часом". Сезон-2024/25 колектив проведе в Першій лізі.

Під керівництвом Скрипника харків'яни провели всього 14 матчів (1В, 5Н, 8П). Він очолив команду в грудні 2023 року.