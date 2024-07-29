Україна

Команда готується до нового сезону.

Нападник Кривбасу Олег Кожушко — про повернення до Кривого Рогу та фінальний етап підготовки до нового сезону.

"Дуже позитивний настрій після повернення додому, дуже скучив за Україною. З нетерпінням очікую початку чемпіонату.

Команда непогано підготувалась до сезону. Очікування? Хочеться перемагати в кожному матчі. Тому будемо докладати максимум зусиль, щоб тішити наших вболівальників перемогами", — сказав Кожушко.

Віцепрезидент криворізького клубу раніше прокоментував результати жеребкування. Нагадаємо, що перші матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЄ відбудуться 8 серпня, тоді як другі заплановано на 15-те.