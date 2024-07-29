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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (22.07.2024 — 29.07.2024).

Літня трансферна кампанія 2024 року в самому розпалі, деякі команди вже поповнили свої склади потужними гравцями. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — були й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Рафаель Варан (вільний агент в Комо)

Вік: 31

Країна: Франція

Позиція: Захисник

Новачок Серії А поповнився відомим захисником, який перебуває в зрілому футбольному віці та має за плечима досвід виступів за Реал та Манчестер Юнайтед. Власне, манкуніанський клуб і був для Варана останнім місцем роботи. "Червоні дияволи" не стали продовжувати контракт з Вараном, підписавши на його позицію Лені Йоро з Лілля.

Комо підписав справжню зірку світового масштабу. Чотириразовий переможець ЛЧ та чемпіон світу-2018 підписав з командою Сеска Фабрегаса дворічний контракт з опцією продовження.

Самуель Еліас Даль (з Юргордена в Рому)

Вік: 21

Країна: Швеція

Позиція: Захисник

Сума: 4,5 млн євро + бонуси + 10% від наступного продажу

Кілька днів тому в італійських ЗМІ з’явилась інформація про зацікавленість Роми в послугах флангового захисника шведського Юргордена Самуеля Даля.

Пропозиція, яку зробили римляни, цілком задовольнила вимоги скандинавського клубу. Тому сторони швидко домовились та вдарили по руках.

Фінансові умови трансферу: 4,5 млн євро + бонуси + 10% від наступного продажу. Контракт підписано до 2028 року.

Жонатан Клосс (з Марселя в Ніццу)

Вік: 31

Країна: Франція

Позиція: Захисник

Сума: 4 мільйони євро і 1 мільйон як бонуси

Лідер Марселя виявився непотрібним новому наставнику команди Роберто Де Дзербі, попри те, що потрапив до заявки збірної Франції на Євро-2024. Італійський фахівець наполіг на тому, щоб Марсель не запропонував Клосу продовження контракту.

Минулого сезону Жонатан конфліктував із керівництвом Марселя. Дійшло до того, що під час зимового трансферного вікна він симулював травму, щоб змусити клуб продати його.

У Ніцці Клос возз'єднався із Франком Есом, під керівництвом якого раніше виступав за Ланс. Ніцца запропонувала 4 мільйони євро і 1 мільйон як бонуси за трансфер гравця. Ці умови влаштували керівництво Марселя.

Сердар Азмун (із Баєра в Шабаб Аль-Ахлі)

Вік: 29

Країна: Іран

Позиція: Нападник

Сума: 5 мільйонів євро

29-річний форвард збірної Ірану Сердар Азмун повернувся до Близького Сходу, де на початку своєї кар’єри виступав за Сепахан.

Азмун захищав кольори Баєра із січня 2022 року. Він підписав контракт на 2,5 млн євро, але за півтора сезону забив лише 5 голів у 44 матчах. Рік тому його віддали в оренду Ромі (3 м'ячі у 29 матчах).

До свого німецького періоду кар'єри Азмун грав у Росії за Рубін, Ростов та Зеніт.

Тете (із Галатасарая в Панатінаїкос)

Вік: 24

Країна: Бразилія

Позиція: Вінгер

Сума: 7.25 млн євро

Колишній півзахисник Шахтаря Тете продовжить кар'єру в Греції. Про трансфер 24-річного бразильця відрапортував Панатінаїкос.

З грецьким клубом бразилець оформив 4-річний контракт.

Transfermarkt наводить суму угоди – 7,25 мільйона євро. Вочевидь це викликано необхідністю турецького клубу виконати рішення FIFA й заплатити компенсацію Шахтарю за фактично самовільний відхід Тете до Галатасарая, яка склала близько 2,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Тете провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Джордж Іленіхена (з Антверпена в Монако)

Вік: 17

Країна: Франція

Позиція: Нападник

Сума: 17 млн євро + 3 млн євро бонусами

Задля того, щоб заплатити 17 млн євро за 17-річного парубка, треба надзвичайно вірити в його талант. Схоже боси Монако розгледіли в нападнику як мінімум майбутню зірку. Хоча і не дивно, адже Іленіхена уже встиг здійснити мандрівку з Амьєна до бельгійського Антверпена минулого літа за 6 млн євро.

17-річний француз провів за Антверпен 50 матчів, забив 14 голів та зробив 1 результативну передачу. А за попередній клуб він забив 2 голи у 17 іграх. Прогрес очевидно заслуговує на підвищення у класі.

Гіоргі Гочолеішвілі (із Шахтаря в Копенгаген)

Вік: 23

Країна: Грузія

Позиція: Захисник

Статус трансферу: оренда з правом викупу

Грузинський фланговий захисник Гіоргі Гочолеішвілі півтора року тому перейшов із Сабуртало до складу донецького Шахтаря за 1 млн євро.

Однак цього літа до складу "гірників" повернувся раніше орендований мадридським Реалом Вінісіус Тобіас, який явно претендує на основу. Тож Гочолеішвілі швидко підшукали нове місце роботи.

Грузин погодився на рік перейти до данського Копенгагена на правах оренди, яка передбачає право викупу.

Юссеф Ен-Несірі (із Севільї до Фенербахче)

Вік: 27

Країна: Марокко

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 19,5 млн євро

Коуч Фенербахче Жозе Моурінью отримав потужне підсилення атакувальної ланки. За 19,5 млн євро турки підписали основного форварда Севільї та збірної Марокко Юссефа Ен-Несірі. "Канарки" уклали із 27-річним гравцем контракт на п'ять років.

Ен-Несірі захищав кольори Севільї з 2020 року, бувши весь цей час основним нападником клубу. Минулого сезону він зіграв за андалусійців 41 матч у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 20 голів та 2 асисти.

Відомо, що в підписанні Ен-Несірі Фенер обійшов колишній клуб Моурінью Рому, а також декілька представників саудівського футболу.

Робен Ле Норман (із Реала Сосьєдад в Атлетіко)

Вік: 27

Країна: Іспанія

Позиція: Захисник

Сума трансферу: 34,5 млн євро

27-річний Ле Норман є вихованцем Бреста, а з 2016 року захищав кольори Реала Сосьєдад. Минулого сезону захисник відіграв 43 матчі за басків у всіх турнірах, забивши два м'ячі. А зі збірною Іспанії Робен став тріумфатором Євро-2024.

Його трансфер у топклуб давно напрошувався. А після перемоги на Євро Ле Норман таки змінив клубну прописку, перейшовши до Атлетіко. "Матрацники" не пошкодували майже 35 мільйонів євро за оборонця.

Офіційно трансфер буде оформлений найближчими днями, коли гравець повернеться з відпустки.



Мусса Діабі (з Астон Вілли в Аль-Іттіхад)

Вік: 25

Країна: Франція

Позиція: Вінгер

Сума трансферу: 60 млн євро

У 25 років французький вінгер Мусса Діабі вирішив проміняти виступи в Лізі чемпіонів на гру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Ймовірно, зарплатня у 13 мільйонів євро за сезон відіграла вирішальну роль.

Діабі зіграв майже весь минулий сезон у Віллі "від дзвінка до дзвінка". Мусса забив 10 голів та віддав дев’ять гольових передач у 54 матчах, а потім опинився поза заявкою збірної Франції на Євро.

Однак заграти на високому рівні в Англії 25-річний виконавець так і не зумів, через що його трансферна вартість почала зменшуватись. Тож над пропозицією чемпіона Саудівської Аравії у розмірі 60 млн євро довго не роздумували.

Відтепер Діабі гратиме зі своїми співвітчизниками – Н’Голо Канте та Карімом Бензема. Окрім цього команду може очолити Лоран Блан.